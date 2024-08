Ivette Vergara afirmó que su hijo Nicolás terminó su carrera futbolística tras ser vetado por ser hijo de Fernando Solabarrieta

Ivette Vergara se refirió al retiro del fútbol a los 25 años de su hijo Nicolás Solabarrieta.

El joven colgó los botines tras haber jugado en clubes como Palestino, Recoleta y Lautaro de Buin.

En conversación con el programa «Pedro Pé» de Pedro Carcuro, la comunicadora reveló que su hijo tenía problemas por llevar su apellido y el de su padre.

"Obtuve información de dos representantes, que no se conocían entre ellos, y que me dijeron qué clubes habían dicho ‘no’ a Nicolás, por ser hijo de Fernando Solabarrieta”, explicó.

"¿Por qué? Porque Fernando había hablado de esos clubes cuando hubo un desfalco grande de varios equipos… tres de esos clubes que estuvieron involucrados le dijeron que no a Nicolás, por ser hijo de Fernando", explicó.

La periodista también mencionó que Jaime Pizarro, actual ministro de Deportes, en algún momento habría rechazado la contratación de Nicolás en uno de los clubes en los que trabajaba.

"Los managers se contactaron con los técnicos, y los técnicos fueron los que les dijeron. Y no me gustaría, porque no sé si siguen vinculados de alguna manera con los clubes, no me gustaría ponerlos en una situación complicada. Y de hecho, solamente voy a decir que uno de los técnicos hoy día es una autoridad: Jaime Pizarro, que recibió también esa información", afirmó.

