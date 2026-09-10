Ivette Vergara aclara estado de salud de Fernando Solabarrieta tras polémico episodio

Fernando Solabarrieta se encuentra en su casa y siguiendo una indicación médica de descanso, según confirmó su esposa, Ivette Vergara, luego de los rumores que comenzaron a circular tras la comentada aparición del periodista en «Sin Filtros».

El comunicador había generado preocupación luego de presentarse en pantalla con dificultades para hablar, además de evidenciar momentos en que se mostró tambaleante y dubitativo, lo que dio paso a especulaciones sobre su estado de salud.

Una de las versiones que comenzó a difundirse sostenía incluso que Solabarrieta había sufrido un accidente cerebrovascular (ACV) mientras se encontraba en vivo y que posteriormente había sido internado en una clínica de la región Metropolitana.

Sin embargo, esa información fue descartada por Ivette Vergara, quien señaló: “¡Ay, Dios! Cómo pueden inventar tantas cosas. Está en casa descansando por indicación médica”, explicó de entrada la comunicadora.

Vergara también se refirió a la ausencia del periodista de «Sin Filtros», indicando que "le dijeron que descanse estos días, pero ni siquiera ha salido de la casa”.

El episodio se produjo tras el fallecimiento de Alejandro Machuca, amigo y excompañero de Solabarrieta en «Zoom Deportivo». En aquella oportunidad, desde el propio programa se explicó que había tomado un calmante tras conocer su muerte.

Cabe hacer presente que la declaración de Ivette Vergara constituye la primera referencia pública de la familia respecto del estado de salud de Solabarrieta tras el episodio que generó preocupación y diversas versiones en redes sociales.

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