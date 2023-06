Ivana Riquelme por su eliminación en recta final de “The Voice Chile”: “Me arriesgué y no me arrepiento”

En los cuartos de final de la competencia del estelar de Chilevisión “The Voice Chile”, fue una sorpresa la eliminación de la cantante Ivana Riquelme, quien formaba parte del team Beto Cuevas.

“Me han hecho la vida difícil. Me siento privilegiado de tener este equipo”, expresó el cantante nacional justo antes de revelar que la ganadora de la tercera temporada de “Rojo, el color de talento”, dejaría para siempre la competencia.

Ahora, fue la propia Ivana quien se refirió a su eliminación, explicando a través de sus redes sociales que “solo quería agradecer a cada persona que me apoyó y escribió con tanto amor durante todo este proceso en The Voice. Estoy contenta y tranquila”.

“Me hubiera gustado que escucharan y vieran lo que venía, porque sé que ahí estaba la Ivana que siempre quieren escuchar”, añadió.

“Me arriesgué con sonidos diferentes y no me arrepiento. Todo pasa por algo y la verdad, para mí, The Voice fue un sueño muy bonito del cual estoy muy agradecida”, concluyó la joven en un mensaje que fue difundido por sus redes sociales.

