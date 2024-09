Iván Valenzuela sufre robo en bencinera y alerta sobre nuevo método de asalto

El periodista Iván Valenzuela alertó esta mañana en el programa "Mesa Central", sobre un nuevo método utilizado por delincuentes para robar a quienes están en bencineras de autoservicio.

"Ayer sufrí un robo y lo quiero contar para que tengan cuidado. Eché bencina en una de esas bombas que son de autoservicio y, mientras miraba la máquina, se estacionó un auto al lado mío", relató Valenzuela.

Asimismo, afirmó que "un gallo se bajó, me abrió la puerta del auto y me sacó la mochila con todo lo que tenía".

El periodista también contó que fue a Carabineros a dejar constancia y le confirmaron que este nuevo método estaría yendo en aumento.