Iván Núñez confirmó relación con modelo colombiana y compartió fotografía juntos

Después de varios días de rumores sobre su situación sentimental, el periodista de TVN Iván Núñez confirmó públicamente su relación con la modelo Dayan Murillo.

El conductor compartió una fotografía junto a la creadora de contenido colombiana en sus redes sociales, acompañada de un mensaje directo: "No necesitan paparazzear. No hay nada que esconder".

La identidad de quien sería su nueva pareja había sido revelada en el programa «Alfombra Roja», de Canal 13. Allí, el periodista César Campos entregó antecedentes sobre el vínculo y señaló que ambos se habrían conocido durante un evento realizado en mayo de este año.

Murillo lleva aproximadamente seis años trabajando en el modelaje en Chile, cuenta con una academia dedicada a esta actividad y supera los 16 mil seguidores en Instagram.

La vida sentimental de Núñez había estado bajo la atención pública anteriormente, especialmente tras su separación de Thais Jordao en 2023, con quien tiene un hijo en común.

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