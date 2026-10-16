Isabel Allende gana el Premio Planeta 2026 con la esperada secuela de La casa de los espíritus

En una emotiva ceremonia celebrada durante la gala de la 75.ª edición del Premio Planeta, en Barcelona, la escritora chilena Isabel Allende (84) se adjudicó este jueves el prestigioso galardón literario con su obra La hora antes del alba, continuación directa de su aclamada novela La casa de los espíritus (1982).

La autora recibió una ovación de pie por parte del público y fue distinguida con el premio, dotado de un millón de euros (aproximadamente 1,12 millones de dólares), que le entregaron los reyes de España, Felipe VI y Letizia. Allende participó en el certamen bajo el seudónimo de Luz Ventura y con el título provisional Los que faltan.

Al subir al escenario para recibir el reconocimiento, la escritora manifestó su profunda emoción ante la distinción:

"No esperaba esto y mucho menos ver a todo el mundo de pie. Qué emoción tan grande. Gracias. No saben lo que significa esto para mí. Nunca me había presentado a un concurso para evitar la humillación de quedar a la cola, así que esto es muy importante para mí. Decidí correr el riesgo porque me parecía que era un desafío casi tan peligroso como volver a casarse. A mi edad hay muy poco que perder".

REGRESO AL UNIVERSO DE ALBA

La nueva novela retoma la historia de Alba, nieta del patriarca Esteban Trueba, y busca responder a las interrogantes que los lectores han planteado durante décadas sobre el destino del personaje tras el desenlace de la obra publicada hace más de 40 años.

Allende recordó las experiencias que marcaron a su protagonista durante la dictadura militar chilena:

"Alba ha sido arrestada por la dictadura, torturada, violada, mutilada, pero no han podido quebrar su espíritu ni arrebatarle su dignidad".

Asimismo, la autora se refirió al contexto político actual como uno de los motivos que la impulsaron a escribir esta segunda parte, vinculando los acontecimientos históricos de la novela con las amenazas que, a su juicio, enfrenta el mundo contemporáneo:

"Desde que esa novela se publicó en 1982, he recibido innumerables mensajes preguntándome qué pasó con Alba después de la última página. Ahora sabía que había llegado el momento de escribirla... cuando veo tantas democracias amenazadas por el autoritarismo, la nacionalismo extremo y el fascismo, vuelvo a sentir el temor que me obligó a salir de mi país después del golpe militar de 1973".

MEMORIA Y RESISTENCIA

La obra representa un nuevo capítulo en la trayectoria de los personajes que consolidaron la proyección internacional de la escritora chilena durante la década de 1980. En sus palabras de cierre, la ganadora del Premio Nacional de Literatura de Chile en 2010 destacó el significado personal y literario de esta nueva entrega:

"Esta novela es el cierre del universo complejo de los personajes de 'La casa de los espíritus'. Es la historia de Alba en los años del terror, fortalecida por la maternidad, el amor de dos hombres y la acallada presencia de los espíritus de su pasado. Esos son los mismos espíritus que viven en mi casa y me van a acompañar a la hora de mi muerte".

Además, agregó que "esta es una historia que transcurre en la noche oscura de la dictadura, pero iluminada por el amor y bendecida por la solidaridad".

Con este triunfo, Isabel Allende se convertiría en la protagonista de una de las distinciones más relevantes de la literatura en español, rompiendo una racha de más de una década sin que un autor latinoamericano obtuviera el máximo galardón del Premio Planeta. En esta misma edición, el escritor español Sergio Hernández resultó finalista con su novela La añoranza, por la que recibió un premio de 200.000 euros.

(Imagen: Europa Press via Getty Images)

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