Iron Maiden prepara su regreso a Latinoamérica con la gira “Run for Your Lives”: ¿volverán a Chile?

Iron Maiden anunció que entre agosto y septiembre de 2026 llevará su nueva gira, titulada “Run for Your Lives”, por Estados Unidos y Canadá, con dos pesos pesados del género —Megadeth y Anthrax— como invitados de lujo.

Pero eso no es todo, ya que el grupo británico también confirmó su esperado regreso a Ciudad de México para el viernes 3 de octubre de 2026, donde planean hacer temblar el Estadio GNP Seguros ante más de 50 mil fanáticos.

Este show marcará el arranque de la etapa latinoamericana del tour, centrado en la era más clásica de la banda, revisitando sus nueve primeros álbumes lanzados entre “Iron Maiden” (1980) y “Fear of the Dark” (1992).

Siguiendo la tradición de giras anteriores, México volvería a ser la antesala de su paso por Sudamérica. En 2024, la Doncella de Hierro hizo lo mismo antes de arrasar en Colombia y luego en Chile, donde ofreció dos fechas en el Estadio Nacional. En 2019, el grupo incluso sorprendió con un show “íntimo” en el Movistar Arena.

Ahora, los seguidores chilenos de Maiden están ansiosos, esperando la confirmación oficial del retorno de la banda de heavy metal a Santiago.

