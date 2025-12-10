Iron Maiden confirma regreso a Chile: 50 años de historia y shows que prometen sacudir el Nacional

La relación de Iron Maiden con Chile no comenzó de la forma más sencilla. Durante los años 90, la banda se topó con restricciones que hoy parecen completamente absurdas dentro del panorama cultural nacional. Sin embargo, lo que comenzó con tropiezos terminó convirtiéndose en una verdadera historia de fidelidad y devoción por parte del público chileno.

Con el tiempo, la narrativa cambió radicalmente: de ser cuestionados y hasta vetados, Iron Maiden se transformó en un nombre habitual en la cartelera local. Década tras década, la banda ha acumulado diez presentaciones en Chile, consolidando una fanaticada masiva que ha llenado escenarios y reafirmado su legado.

Entre todos los recintos, el Estadio Nacional se ha erigido como su templo favorito: allí se han llevado a cabo seis de esas visitas, con shows que han marcado hitos y llenado el recinto una y otra vez.

Y ahora, la noticia que tiene a los fanáticos al borde de la euforia: la productora DG Medios filtró un adelanto gráfico con la frase “2026. Celebremos 50 años de hierro”, evocando toda la estética y la energía de la icónica banda.

Se trata del primer anticipo de la gira mundial que conmemorará medio siglo de historia de la Doncella de Hierro, cuyo paso por Santiago será anunciado oficialmente en los próximos días. Según informó La Tercera, la productora ya tiene definido el escenario: nuevamente, el Estadio Nacional será el epicentro del reencuentro entre Iron Maiden y su público chileno.



Cabe recordar que la última vez que la banda pisó Ñuñoa fue en noviembre de 2024, con dos noches que demostraron que la pasión por la Doncella de Hierro sigue más viva que nunca en Chile.

