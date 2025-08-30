Investigan al cantante de “Gangnam Style” por obtención irregular de medicamentos psicotrópicos

El nombre de Psy, el artista surcoreano que alcanzó fama mundial con el éxito “Gangnam Style”, vuelve a estar en el centro de la atención pública, aunque esta vez no por su música.

El cantante de 48 años está siendo investigado por la policía bajo sospecha de haber adquirido medicamentos psicotrópicos de manera irregular.

Según consignó The Korea Herald, “los agentes están investigando al cantante y a un médico del hospital universitario tras acusarlos de violar la Ley de Servicios Médicos”. La indagatoria apunta a que, desde 2022 y hasta fechas recientes, Psy habría recibido recetas de Xanax y Stilnox sin asistir a consultas médicas, con los fármacos retirados por su mánager o terceras personas.

La normativa coreana es clara: las prescripciones deben realizarse tras una consulta médica y no pueden ser recogidas por terceros, ya que se trata de medicamentos que deben ser administrados bajo estricta supervisión profesional.

Ante estas acusaciones, el médico implicado aseguró que no existió ninguna irregularidad, defendiendo que las recetas se emitieron “tras completar consultas hechas en forma remota”.

En tanto, la agencia del artista, P Nation, emitió un comunicado en el que reconoció que la forma de retirar los medicamentos fue un error. “Nunca hubo medicamentos por encargo, sino que un tercero recibía los fármacos en su nombre en algunos casos”, aclaró la empresa. También señalaron que Psy ha sido diagnosticado hace tiempo con un trastorno crónico del sueño y que utiliza estos fármacos como somníferos bajo supervisión médica.

La agencia enfatizó que el propio cantante reconoció que delegar el retiro de los medicamentos en terceros fue “un claro error”, aunque insistieron en que nunca hubo consumo indebido ni fuera de control médico.

