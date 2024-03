Intenso duelo de eliminación dejó fuera a Jhonatan Mujica de “Tierra Brava”

La noche de este jueves Canal 13 emitió un nuevo capítulo de su reality “Tierra Brava”, en el que se vivió un intenso duelo de eliminación donde un querido participante debió despedirse para siempre del encierro.

En la prueba se enfrentaron Fabio Agostini y Jhonatan Mujica, quienes fueron los escogidos por sus compañeros en un nuevo cara a cara de la semana de doble eliminación.

Antes de dar inicio al duelo de eliminación, el modelo español enfatizó en que “dije que yo quería hacer el duelo esta vez. Si llego a ganar me gustaría decir que pasé por duelos, no solo por salvaciones”, añadiendo que “Jhonatan es un rival fuerte, pero voy con mentalidad de ganador, no he querido pensar en un escenario de derrota. Siempre quiero pensar positivo y que tengo la herramienta para barrer a cualquiera”.

Ante esto, el conductor del espacio de telerrealidad Sergio Lagos le consultó a Mujica sobre sus apreciaciones por su rival, quienes minutos antes se autodenominó “el decapitador”. “Me da risa porque hasta ahora no ha sacado ninguna cabeza. Las expectativas que cada uno tiene de sí mismo puede ser una gran debilidad también”, expuso el modelo.

Luego de una intensa prueba de fuerza y resistencia, fue Fabio Agostini quien consiguió quedarse con el triunfo, por lo que Jhonatan Mujica debió despedirse para siempre del encierro de Canal 13.

“Pero estoy contento de perder con Fabio, que es uno de los más fuertes de la casa. Ahora se te da el título de 'decapitador' porque nunca le habías ganado a nadie”, indicó el modelo para despedirse de forma definitiva de “Tierra Brava”.

