Integrante de Kudai anunció su retiro de la banda tras revelar especial momento personal

Este miércoles se dio a conocer una noticia relacionada con el mundo musical chileno. Y se trata sobre el grupo Kudai, donde la integrante, Nicole Natalino, reveló que dejará por un tiempo la banda.

La noticia fue confirmada en el programa Marca Personal, de La Metro TV, donde la chilena dio una importante noticia. Y es que Natalino tiene cinco meses de embarazo, por lo tanto, deberá dejar momentáneamente la banda.

"La verdad es que me voy a tener que ausentar por un ratito (de Kudai), así que van a seguir ellos cuatro por un tiempo", expresó la intérprete.

"Esta vez, porque estoy embarazada, así que tengo que tomarme un tiempo", afirmó Nicole.

La noticia generó bastante asombro a quienes estaban en el estudio, ya que ni se le nota la panza de cinco meses de embarazo.

NO ES LA PRIMERA VEZ QUE NICOLE DEJA A KUDAI

Hace un par de años, Nicole Natalino también dejó la banda chilena, y en el programa Al piano con Lucho, la artista reveló los motivos de esta salida.

"Tuve problemas con el ex manager de Kudai, yo tenía muchas diferencias, pero en paralelo, también sentía que me estaba perdiendo muchas cosas", reveló Nicole.

"Estaba en cuarto medio cuando me salí, y tenía la opción de entrar a estudiar una carrera profesional, y hacer todo lo que a uno le dicen que tiene que hacer, o la sociedad, es como ‘este es el camino’", agregó Natalino

"O me iba a México, a aventurarme, con una persona que me estaba llevando muy mal, que era esté personaje. Ahí dije ‘no, ya me voy a salir, me voy a salir y voy a entrar a una carrera y voy a vivir la vida normal, que también creo que necesito vivir’”, manifestó.

Finalmente, la cantante admitió que tras dejar Kudai “lloró por harto tiempo".

