Inna Moll niega a Raimundo Cerda y desmiente supuesto romance: “No sé quién es él”

Nuevamente estalló una nueva polémica, luego de que hace algunos días empezó a tomar con fuerza el rumor de que Inna Moll habría tenido un fugaz “algo” con Raimundo Cerda.

Y el que encendió la mecha fue nada menos que José Manuel “Cuco” Cerda, hermano del ex chico reality, quien aseguró que el ex “Fiebre de Baile” habría vivido un miniromance con la actual Miss Chile.

En plena transmisión de Noche de Suerte, el también pololo de Daniela Aránguiz soltó la bomba mientras comentaban la participación de la influencer en Miss Universo 2025: "Aprovecho de decirle a la Inna que la felicito, la conozco hace un par de años".

Inna Moll corta en seco: dice no conocer a ningún Cerda

De regreso en Chile tras el certamen, la prensa la interceptó de inmediato para aclarar la supuesta historia. Fue entonces cuando el periodista Francisco Ruiz de Gamboa lanzó la pregunta del millón: "Quiero desmentir o confirmar otro rumor. Según Cuco Cerda... Él dijo que estuviste con su hermano, Rai. ¿Es cierto eso?"

La respuesta de Inna fue casi un golpe directo: "¡¿Con el hermano de quién?! (...) No, está equivocado. No sé quién es él ni la otra persona. Me acordaría", sentenció, dejando en el aire un silencio incómodo y anulando de raíz la versión de los Cerda.

Pero la farándula no descansa. Claudia Schmidt, sin filtro alguno, la encaró con una frase que quedó retumbando: "¿Por qué no nos contás al tiro que era tu cuñada?".

Y como si fuera poco, el programa de TV+ desempolvó una foto antigua donde se ve a Cerda junto a Moll, avivando aún más el escándalo.

Cuco, intentando apagar el incendio que él mismo inició, respondió con humor: "No puedo echar al agua a mi hermano de esa manera", para luego rematar con una broma que dejó a todos atentos: "Si tú quieres ser la próxima Miss Chile, ya sabes con quién tienes que conversar".

Cabe mencionar que Rai también tuvo una relación con la ex Miss Chile, Emilia Dides.

