Inna Moll deslumbra en votación de Miss Universo 2025 y se posiciona entre las tres favoritas del certamen

La influencer chilena, Inna Moll, está dando de qué hablar en la edición número 74 de Miss Universo 2025. Y aunque su paso por el certamen no ha estado libre de comentarios y controversias, lo cierto es que la chilena se ha posicionado como una de las favoritas indiscutidas del público en las preliminares que se desarrollan en Tailandia, país donde el próximo 21 de noviembre se coronará a la nueva reina mundial de la belleza.

Desde sus redes sociales, la modelo ha mostrado cada paso de su preparación y participación en el concurso, generando una ola de apoyo entre sus seguidores. Lo que parecía un simple sueño de representación nacional, hoy es una posibilidad real. Inna no solo suena fuerte, sino que está peleando los primeros lugares en las votaciones populares.

Según la votación oficial del certamen, que recopila las preferencias de los usuarios en línea, la chilena se encuentra virtualmente en el puesto número 3 entre las 30 aspirantes que pasarán a la gran final del jueves.

Pero eso no es todo, ya que varios expertos en concursos de belleza ya la sitúan dentro del Top 5 potencial del Miss Universo 2025, destacando sus atributos, carisma y desempeño en el escenario.

Inna Moll está en carrera para hacer historia y dejar el nombre de Chile en lo más alto.

