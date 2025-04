Inna Moll confirma su participación en Miss Universo Chile: "Tengo mucho que aportar en este concurso"

La modelo chilena, Inna Moll, anunció que será parte del Miss Universo Chile, con el objetivo de representar a nuestro país, en el certamen de belleza más importante del mundo.

A través de su cuenta de Instagram, la influencer radicada en México, compartió una fotografía luciendo un vestido rosa, donde agregó: "Con mucho cariño anuncio mi participación en el Miss Chile 2025 con el sueño de representar a mi país".

Cabe mencionar que quienes también están confirmadas en el certamen son las ex chicas reality, Scarlette 'Skarcita' Gálvez y Antonia Casanova.

INNA MOLL

La influencer comenzó su trayectoria en el mundo del modelaje cuando tenía 15 años, y se hizo conocida gracias a su canal de Youtube donde publica sus blogs. Inna ya alcanzó más de 992 mil suscriptores.

En su último video, confesó que sería un gran honor representar a Chile en el Miss Universo, y complementó que es una gran instancia para demostrar su lado femenino que lo tenía oculto.

"Si bien siempre he sido modelo, he estado un poco metida en este mundo siento que esto es muy femenino, que el pelo, que las pestañas, que el maquillaje y yo siempre he tenido como muy bloqueado eso", relató.

Además, la modelo habló sobre Emilia Dides, que tal como lo comentó, Dides fue una gran motivación para ella para atreverse a ser parte del certamen.

“Le fue increíble en este concurso y esa parte también me motivó mucho a decir ‘voy con todo’. Veía cómo todo el país se juntó, como si fueran a ver un partido de fútbol, y eso me emocionó”, expresó.

"Siento que tengo mucho que aportar en este concurso. Si bien una mujer puede ser muy muy guapa y verse muy perfecta, hay una preparación tan grande por atrás, casi inhumana, que les quiero mostrar”, agregó Moll.

En relación a Chile, aseguró que "tiene tantas cosas lindas y cada vez extraño más y eso es algo que voy a tener que vivir toda mi vida con eso, si es que decido vivir en México".

"Ese es mi país y es mi raíz y cada vez que estoy allá me siento tan cómoda, me siento en mi casa, mis amigos, siempre tengo algo que hacer", agregó.

"Representar a mi país sería un honor gigante (...) Creo que es el desafío más grande que decidido hacer. Sé que esta parte de mi vida va a ser mucha disciplina, va a ser mucho trabajo, va a ser muchas preparaciones", cerró la modelo.

PURANOTICIA