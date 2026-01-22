“¡Injusticia!”: Francisco Reyes Cristi queda fuera de Fiebre de Baile y estalla la polémica en el programa

El último capítulo de Fiebre de Baile dejó uno de los duelos más comentados de la temporada: Francisco Reyes Cristi versus Cata Days, una batalla clave que definía quién seguía con vida en la carrera hacia la gran final del 4 de febrero.

Sobre la pista, ambos lo dieron todo, pero con apuestas muy distintas. El actor se la jugó por un ritmo urbano, con la canción "Run It Up", mientras que la influencer decidió arriesgar con un flamenco que buscaba impactar y diferenciarse. Sin embargo, más allá de las coreografías y el despliegue escénico, fue el público en sus casas el que inclinó la balanza.

Y con solo el 47% de los votos, Francisco Reyes Cristi quedó fuera del programa, desatando una ola de reacciones inmediatas en el estudio. Entre aplausos, gritos y evidente molestia, se escuchó fuerte y claro un grito que lo resumió todo: “¡injusticia!”, reflejando el descontento de parte del público presente.

Al momento de despedirse, el actor no ocultó su emoción y tomó el micrófono para dejar sus últimas palabras en el escenario: "No me quiero emocionar, porque en realidad es un momento de mucha alegría. La oportunidad de haber estado en este programa, para mí, fue maravillosa", dijo, visiblemente conmovido.

Luego, quiso poner el acento en el lado humano de la experiencia y en los vínculos que se llevó del encierro: "Conocí gente maravillosa, a quienes admiro profundamente y que bordean la excelencia en la disciplina. Hice grandes amigos", cerró, marcando su salida con un tono de gratitud más que de derrota.

Con este resultado, Cata Days asegura su cupo en la siguiente fase del programa, mientras la audiencia ya comienza a prepararse para una final cargada de emoción y controversia el próximo 4 de febrero.

