Íñigo le confesó a "Gran Hermano" que le gusta Antonia y quiere conquistarla aunque ella "no pesca ni en bajá'"

Íñigo López fue hasta el confesionario y le contó a Gran Hermano que le gusta Antonia Casanova, la hija de Yuyuniz Navas.

El exfutbolista de Everton le dijo: "Oye, me gusta la Antonia, Gran Hermano, pero en serio".

Luego confesó que "hace tiempo que no me pasaba esto, que me guste alguien y no ha pasado nada, desde el colegio. No sé si será el encierro o qué"

'Big' le preguntó al viñamarino "¿Tú cree que le gustes a ella?", y él respondió que no.

"No le gusto, pero todo a su tiempo, no he querido ser invasivo, porque a ella le gusta su espacio", comentó.

El joven reconoció que se sorprende de que le ocurriera esto, "porque me acuerdo que me preguntaron si me gustó alguien y yo dije que ella me llamó la atención, pero no esperaba que fuera así".

"Me tiene medio preocupado porque no me pesca ni en bajada. Ayer se acostó un rato en mi cama y el olor que dejó en la almohada me dejó loco", complementó.

Sin embargo, se tiene fe: "Yo sé que lo voy a lograr, calmao' no más", cerró.

PURANOTICIA