Inhaler cautivó a su fanaticada con enérgico show en Lollapalooza Chile

Inhaler, la banda irlandesa que sigue ganando terreno en la escena musical internacional, dejó huella en su presentación en Lollapalooza Chile. El cuarteto integrado por Elijah Hewson, Robert Keating, Ryan McMahon y Josh Jenkinson brindó un show vibrante y lleno de energía, que logró conectar de inmediato con el público. Durante su actuación, los asistentes pudieron disfrutar de una mezcla de rock alternativo, melodías pegajosas y un sonido potente que caracterizan al grupo.

El concierto, que formó parte de la edición 2025 del festival, se destacó por la interpretación de algunos de sus mayores éxitos, como “My Honest Face” y “It Won’t Always Be Like This”, canciones que han catapultado a Inhaler a la fama desde su debut. Además, el cuarteto presentó algunos adelantos de su esperado tercer álbum de estudio, "Open Wide", el cual será lanzado próximamente. Este nuevo trabajo, producido por Kid Harpoon, está marcado por una variedad de influencias que van desde el techno hasta el estilo oscuro de Nick Cave, lo que promete sorprender a los seguidores de la banda.

Para seguir compartiendo su música con los fanáticos chilenos, Inhaler ha preparado un concierto exclusivo en Sala Metrónomo este lunes. El show se perfila como una oportunidad única para ver a la banda en un formato más íntimo, donde los asistentes podrán disfrutar de una experiencia más cercana con los integrantes del grupo.

