Ingrid Cruz preocupa a sus seguidores tras publicar una fotografía en la clínica: "Gracias a Dios la ciencia se supera"

La reconocida actriz nacional, Ingrid Cruz, compartió una fotografía a través de sus redes sociales donde generó bastante preocupación a sus seguidores.

La intérprete subió a sus historias de Instagram un registro donde se ve a ella en una camilla desde la clínica, donde señaló que debido a una fuerte jaqueca se vio obligada a ir a urgencias.

“Y terminé en urgencias por la jaqueca”, escribió junto a una imagen donde se le ve con mascarilla.

“Pero me dieron un medicamento que me quitó todo”, agregó.

Horas después, compartió un video entregando algunos detalles del origen de su problema médico que está atravesando.

Tal como indicó Cruz, su dolor de cabeza partió el día lunes y continuó hasta el martes, y que a pesar de tomarse un fuerte medicamento, especial para la jaqueca, las molestias no se iban.

“De ayer que estaba con jaqueca y ya hoy día (martes) me tomé un remedio y no me hizo nada”, explicó. “Así que mi doctor me dijo, ‘te vas a la clínica para ver qué tienes’”, relató.

Finalmente, Ingrid señaló que gracias a unos "pinchazos mágicos" su dolor se fue de a poco.

“Yo sufro de jaquecas, y no me había dado hace mucho tiempo, y gracias a Dios la ciencia se supera y me pusieron unos pinchazos (medicamentos) mágicos que me quitaron todo. Así que aquí estoy, ahora sin dolor”, cerró la actriz.

