Influencer Pollo Castillo vende Indio Pícaro en famoso programa estadounidense “El precio de la historia”: recibió una desfavorable oferta

El influencer nacional, Pollo Castillo, protagonizó un episodio que parecía sacado de un reality internacional al intentar vender un auténtico “tesoro” chileno en plena Las Vegas: nada menos que una réplica del famoso Indio Pícaro.

En un video publicado en sus redes sociales, Castillo relató su reciente visita a la famosa casa de empeño del programa “El precio de la historia”, donde se encuentra Rick Harrison y su equipo. Aunque no logró encontrarse con las estrellas del show, sí tuvo la oportunidad de conversar con uno de los encargados de la tienda, a quien le contó con orgullo la historia detrás de la icónica figura.

"Es un símbolo de mi país y este es uno de los primeros, es de 1960", afirmó, dejando claro que no era cualquier souvenir barato.

No faltó la mística típica del Indio Pícaro: "La leyenda dice que si tú lo levantas, cosas buenas van a pasar", le explicó Castillo al encargado, quien decidió probar la suerte y terminó llevándose una sorpresa que probablemente no esperaba.

Sin embargo, la reacción del local fue tan fría que la figura fue rechazada de inmediato. "No trabajamos con supersticiones", le respondió el encargado, dejando al influencer con la moraleja de que ni en Las Vegas todos creen en la magia chilena.

Aún así, no todo estaba perdido: le ofrecieron comprar el Indio Pícaro ¡por un centavo! Pese al simbólico precio (poco más de $8), Castillo aceptó la oferta y se despidió de su tesoro.

Lo que parecía un intento de hacer historia terminó convirtiéndose en un divertido choque cultural, con Castillo como protagonista absoluto.

