Influencer genera polémica por promocionar su música en zonas afectadas por incendios

En medio de la emergencia provocada por los incendios forestales que han afectado gravemente a la zona sur de Chile, diversas campañas solidarias se han viralizado para apoyar a los damnificados. Sin embargo, no todas han sido bien recibidas por la opinión pública.

Uno de los nombres que ha generado controversia es el de Diego Venegas, ex participante del reality Mundos Opuestos y actual creador de contenido, viajó junto a otros influencers a las regiones afectadas para entregar ayuda. A través de sus redes sociales, el joven compartió registros de la iniciativa solidaria.

La polémica surgió cuando en algunos de estos videos Venegas aprovechó de promocionar su carrera musical, solicitando reacciones para el lanzamiento de una nueva canción, gesto que fue considerado inapropiado por parte de los usuarios.

Las críticas no tardaron en aparecer en la sección de comentarios, donde varios internautas cuestionaron sus verdaderas intenciones. “La ayuda es de corazón y no para las redes”, “si vas a ayudar, hazlo sin figurar” y “no es momento de pedir promoción estando en zonas devastadas”, fueron algunos de los mensajes que se repitieron.

PURANOTICIA