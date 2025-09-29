Influencer acusa a comediante de infidelidad y redes apuntan a Fabrizio Copano como el implicado: "Estaba por ser papá"

A través de sus redes sociales, la creadora de contenido Pamela Galán, conocida en rede sociales como Microteje, compartió un relato que involucra al reconocido humorista nacional, Fabrizio Copano, a quien se le acusa de haber sido infiel a su entonces pareja poco antes de contraer matrimonio.

Cabe mencionar que Pamela, al relatar la historia, no quiso dar el nombre del humorista, solamente contó lo que pasó, sin revelar la identidad de él.

Según explicó Galán, el hecho habría ocurrido en el año 2019, cuando coincidió con el comediante en un bar tras una de sus presentaciones. Aunque en ese momento no se atrevió a acercarse, una amiga intervino y le dejó el número telefónico de la influencer en una servilleta.

Minutos más tarde, recibió un mensaje por WhatsApp y tras mantener una breve conversación, accedió a recibirlo en su domicilio.

Tal como relató Pamela, luego de conversar un rato, este le dio un "decepcionante beso" y, al segundo el humorista le confesó estar en una relación.

"Me dice: 'Pu... sí, yo igual tengo polola, estoy por casarme'. No tenía idea que tenías pareja, pero si tienes pareja esto no corresponde, así que te invito a salir de mi casa".

Pero eso no es todo, ya que después sus amigas descubrieron que el animador estaba a poco de convertirse en padre por primera vez.

DANILO 21 NUEVAMENTE NO GUARDÓ SILENCIO

Luego de que la historia se hiciera viral, el tiktoker Danilo 21 comenzó a unir las piezas del puzle, y al principio creyó que se podía tratar de Sergio Freire, pero Microteje indicó que se trataba de alguien "del mismo grupo".

"La gente empezó a decirle que 'si no es Freire, es Fabrizio Copano'. Y estuve revisando si Fabrizio Copano tuvo una presentación el 2019 un domingo. Y efectivamente estuvo en el Teatro Nescafé de las Artes, en Providencia, a nada del bar donde se juntaron. No hay otro humorista que calce en las descripciones que ella dio", lanzó el influencer de farándula.

Bajo esta misma línea, Danilo compartió la captura de un mensaje de Pamela, donde se lee: "Anda que la señora no sabe que anda estirando la lengua tiesa después de sus shows... Es de familia la weá, porque el hermano también andaba en la infidelidad", en referencia a Nicolás Copano, acusado de serle infiel a María José Castro.

