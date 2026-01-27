Inesperado: Travis Scott sorprende y se une al elenco estelar de Christopher Nolan en La Odisea

Travis Scott está listo para sorprender a todos, pero esta vez no rapeando en un escenario sino en la pantalla grande. El rapero se sumó al elenco de La Odisea, la nueva y esperadísima película del ganador del Oscar Christopher Nolan, y su participación ya está dando que hablar.

El anuncio llegó con un nuevo tráiler que muestra a Scott compartiendo escenas con figuras como Tom Holland y Jon Bernthal. En una de las líneas que más llamó la atención, el rapero dice: "Una guerra, un hombre, un truco; un truco para derribar los muros de Troya", dejando claro que su personaje tendrá peso dentro de la épica historia.

Esta será la segunda colaboración entre Travis Scott y Nolan, después de que el rapero compusiera una canción para Tenet en 2020, consolidando su vínculo con el director británico y despertando la curiosidad de los fanáticos sobre qué aportará a esta superproducción.

El reparto de La Odisea es un verdadero desfile de estrellas: Matt Damon, Anne Hathaway, Zendaya, Robert Pattinson y Charlize Theron, entre otros, se suman a la épica aventura que promete convertirse en uno de los estrenos más comentados del año.

Los fanáticos deberán esperar hasta el 17 de julio para ver cómo Travis Scott y el resto del elenco dan vida a esta nueva obra de Nolan en la gran pantalla.

PURANOTICIA