Impacto por la reaparición de Delfina Guzmán: su saludo en redes desató preocupación y aplausos

La legendaria actriz nacional, Delfina Guzmán, volvió a sacudir a la farándula nacional y encendió las alarmas entre sus seguidores con una reaparición que no pasó inadvertida. A punto de cumplir 98 años, la actriz chilena reapareció en redes sociales con un breve mensaje que bastó para desatar una ola de comentarios.

El revuelo no surge de la nada. En noviembre pasado, su hijo Joaquín Eyzaguirre ya había encendido las alertas al sincerarse en el programa El Medio Día de TVN sobre el delicado estado físico de su madre.

“No puede caminar, no puede. Y eso le hace mucho daño a ella, a su alma”, dijo sin rodeos, aunque intentó llevar tranquilidad al agregar que mentalmente estaba “bastante bien”.

Con esos antecedentes sobre la mesa, y considerando que en abril la actriz llegará a los 98 años, cualquier señal pública se transforma automáticamente en noticia.

La reaparición que remeció las redes

Esta vez fue el propio Joaquín quien volvió a poner a Delfina en el centro del debate al compartir un video en Instagram. En el registro, la icónica actriz aparece enviando un saludo, pero un detalle no pasó desapercibido: el uso de oxígeno a través de una cánula nasal, imagen que generó impacto inmediato entre los usuarios.

“Los quiero mucho, estoy en la Plaza Las Lilas”, dice Guzmán en el video, con la serenidad que la ha caracterizado toda su vida.

Las reacciones no tardaron en multiplicarse. El registro se llenó de mensajes cargados de cariño, admiración y emoción. “Yo también la quiero mucho y estoy segura que son muchos que también la quieren”, escribió una seguidora. Otros comentarios fueron aún más enfáticos: “La mejor mamita grande”, “Mi eterna admiración hacia su gran madre. Digna y hermosa siempre” y “Qué mujer”.

Una aparición breve, pero suficiente para volver a poner a Delfina Guzmán en el centro de la conversación y recordar que sigue siendo una figura muy querida en la televisión chilena.

