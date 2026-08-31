Impacto en la televisión chilena: Ale Sergi se suma como el quinto jurado de "Fiebre de Canto"

Una verdadera sorpresa generó el anuncio realizado por Diana Bolocco durante la última emisión de Fiebre de Canto. Tras la evaluación de la participante Daniela Nicolás, la animadora reveló que el programa de Chilevisión incorporará a un nuevo integrante de talla internacional a su panel evaluador para las decisivas jornadas de competencia.

Se trata del cantante argentino Ale Sergi, líder de la banda Miranda!, quien asumirá como quinto jurado del espacio durante los domingos de septiembre.

De esta manera, durante las próximas jornadas de eliminación, los participantes deberán enfrentarse a la evaluación del reconocido músico trasandino, quien se sumará al panel habitual integrado por Luis Jara, Emilia Dides, Verónica Villarroel y Vasco Moulian.

El anuncio fue realizado mediante un video emitido durante el programa y tomó por sorpresa tanto a los televidentes como al propio Claudio Michaux, quien reaccionó al conocer la noticia durante la transmisión del react.

En el registro, el artista manifestó su entusiasmo por incorporarse al espacio y asumir este nuevo desafío televisivo.

“Hola, Chile. ¿Cómo están? Acá Ale Sergi, muy contento porque me voy a sumar como quinto jurado a Fiebre de Canto desde el próximo domingo”, manifestó el intérprete.

Con una sonrisa de oreja a oreja, el cantante también adelantó parte de lo que será su participación en el programa: “Vamos a estar viéndonos más seguido y vamos a escuchar música y a juzgarla, nos vemos ahí”.

La llegada de Sergi a Fiebre de Canto se produce en un momento clave de la competencia. El vocalista de Miranda! cuenta con experiencia como evaluador en distintos formatos televisivos, tras participar en producciones como Tu cara me suena y La Voz Argentina.

A esto se suma su participación como presidente del jurado del Festival de Viña del Mar 2024, experiencia que le permitió evaluar a distintos artistas en uno de los principales escenarios musicales de Latinoamérica.

Su incorporación al programa de Chilevisión se da además cuando la competencia ya ha dejado a dos participantes eliminados: Cata Days y Fernando Larraín.

Así, durante los domingos de septiembre, Ale Sergi tendrá la misión de aportar una nueva mirada al panel y evaluar a los concursantes en una etapa en que cada presentación será clave para definir quiénes continúan en competencia.

(IMAGEN DE CHILEVISIÓN)

PURANOTICIA