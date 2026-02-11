Impacto en Hollywood: muere a los 48 años James Van Der Beek, ícono de “Dawson’s Creek”

A los 48 años murió el actor estadounidense James Van Der Beek, recordado mundialmente por su papel protagónico en la exitosa serie juvenil “Dawson’s Creek”. Su deceso fue confirmado por su familia mediante un comunicado difundido por la revista especializada Variety y replicado por medios norteamericanos como TMZ.

“Nuestro querido James David Van Der Beek falleció pacíficamente esta mañana”, señala el mensaje. “Él pasó sus últimos días con coraje, fe y gracia. Hay mucho que compartir con respecto a sus deseos, su amor por los demás y lo sagrado del tiempo. Esos días ya vendrán. Por ahora, pedimos privacidad pacífica mientras lamentamos a nuestro amado esposo, padre, hijo, hermano y amigo”, agrega la declaración.

Según reportó TMZ, la información también fue confirmada por un representante de la Oficina del Médico Forense del Condado de Travis. Hasta el momento, no se ha informado oficialmente la causa de muerte.

A finales de 2024, Van Der Beek reveló públicamente que padecía un cáncer colorrectal en etapa 3, diagnóstico que había recibido en 2023. En entrevistas, como la concedida a People, se mostró “optimista” pese al complejo escenario de salud.

Desde que hizo público su diagnóstico, el actor utilizó activamente sus redes sociales para compartir actualizaciones sobre su tratamiento, avances y retrocesos. A través de plataformas como Instagram y Facebook, relató los drásticos cambios en su rutina y, en un gesto que conmovió a sus seguidores, incluso puso a la venta artículos icónicos de “Dawson’s Creek” para reunir fondos destinados a su tratamiento.

Su esposa también le dedicó un emotivo mensaje en Instagram tras su fallecimiento: “Enfrentó sus últimos días con valentía, fe y gracia. Tenemos mucho que compartir sobre sus deseos, su amor por la humanidad y la sacralidad del tiempo. Esos días llegarán”.

Una de las últimas apariciones públicas del actor se registró en septiembre de 2025, durante una reunión del elenco de “Dawson’s Creek”. Debido a su estado de salud, no pudo asistir presencialmente, pero participó de manera remota en un emotivo video.

En esa instancia, agradeció al elenco, al equipo de producción y a los fanáticos por el apoyo recibido durante su enfermedad, en un mensaje que hoy adquiere especial significado.

La noticia de su muerte ha remecido las redes sociales, donde seguidores y colegas han expresado su pesar por la partida del actor que marcó a toda una generación con su papel como Dawson Leery.

