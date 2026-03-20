Impacto en Hollywood: Fallece Chuck Norris a sus 86 años

La jornada del jueves, el icónico actor y artista marcial estadounidense, Chuck Norris, ingresó a un hospital en Estados Unidos por un delicado estado de salud y, lamentablemente, falleció a los 86 años.

“Con profunda tristeza, nuestra familia comunica el repentino fallecimiento de nuestro querido Chuck Norris ayer (jueves) por la mañana. Aunque preferimos mantener las circunstancias en privado, les informamos que estaba rodeado de su familia y que descansaba en paz”, reveló la familia a través del perfil oficial de Instagram del actor.

Según sus seres queridos, su vida estuvo marcada por “fe, propósito y un compromiso inquebrantable con las personas que amaba. A través de su trabajo, disciplina y bondad, inspiró a millones de personas en todo el mundo y dejó una huella imborrable en muchas vidas”.

La familia no dudó en reconocer la conexión que Chuck tenía con sus seguidores: “Aunque nuestros corazones están destrozados, estamos profundamente agradecidos por la vida que vivió y por los momentos inolvidables que tuvimos la dicha de compartir con él. El amor y el apoyo que recibió de sus fans en todo el mundo significaron mucho para él, y nuestra familia está profundamente agradecida por ello. Para él, no eran solo fans, eran sus amigos”, señalaron.

Más allá de su imagen de héroe invencible, Norris brilló en la pantalla grande con películas que se volvieron clásicos del cine de acción, como Código de Silencio, Silent Rage, Fuerza Delta, El Hombre del Presidente y Los Indestructibles 2, dejando un legado que pocos en Hollywood pueden igualar.

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