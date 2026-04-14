Impacto en el rock latino: muere a los 64 años Felipe Staiti, alma de Enanitos Verdes

Golpe duro para el rock latino, ya que a los 64 años falleció Felipe Staiti, histórico integrante y cerebro musical de Los Enanitos Verdes. El músico, que había tomado el rol de vocalista tras la muerte de Marciano Cantero en 2022, atravesaba un delicado estado de salud.

Staiti permanecía internado en Mendoza luego de una seguidilla de complicaciones físicas que venían golpeándolo desde fines de 2024. Todo comenzó con una fuerte infección bacteriana que, sumada a su condición de celíaco, terminó desatando un cuadro crítico de deshidratación y un deterioro general que lo fue consumiendo con el paso de los meses.

El impacto fue tal que la banda debió frenar en seco su agenda, cancelando presentaciones mientras el músico intentaba recuperar peso, fuerza y su potencia sobre el escenario. Una lucha silenciosa que finalmente no logró revertirse.

Lo más impactante: el artista aún tenía planes en marcha. Sobre la mesa había una gira por Estados Unidos para mediados de año y la preparación de un disco de grandes éxitos con colaboraciones de peso, tanto del ámbito local como internacional.

La historia de Staiti con Enanitos Verdes se remonta a 1979, cuando junto a Cantero y Daniel Piccolo dieron forma a la banda en Mendoza. Tras años remando en bares sin demasiada repercusión, el gran golpe llegó en 1984 con el disco Enanitos Verdes, impulsado por el éxito radial de “Aún sigo cantando”. Luego vendrían Contrarreloj (1986), con himnos como “Tus viejas cartas”, y Habitaciones extrañas (1987), que incluyó clásicos como “El extraño de pelo largo” y “Te vi en un tren”, consolidando su lugar en la historia del rock en español.

Su legado también tuvo eco en Chile, cuando la banda pisó la Quinta Vergara en 1988 como parte del Festival de Viña del Mar, marcando a toda una generación.

Las reacciones no tardaron en llegar. Desde el mundo cultural mendocino, el secretario Diego Gareca lo despidió con palabras que reflejan el impacto de su partida: "Un talento inmenso de nuestra tierra y pieza fundamental de la historia del rock mendocino", escribió, agregando que "la cultura de Mendoza pierde a uno de sus guitarristas más brillantes e irreemplazables".

PURANOTICIA