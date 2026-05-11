"Imagínate se te muere": el impactante relato de Catalina Pulido sobre el consumo de drogas de una exparticipante de reality

Una inesperada confesión realizó Catalina Pulido al recordar su paso por el reality «Palabra de Honor», programa emitido por Canal 13.

En el podcast «Noche de Pirañas», la actriz reveló que antes del ingreso al encierro debió auxiliar a una participante que estaba en mal estado tras consumir drogas.

Según relató, todo ocurrió mientras los integrantes del espacio se hospedaban en un hotel en Perú, previo al inicio oficial de las grabaciones del reality.

“Estamos hablando de gente que se arrancaba para comprar estupefacientes. Yo vi a una persona que estaba en muy mal estado y la metí a mi habitación. Esto fue antes de que entráramos al reality”, señaló Pulido.

La actriz explicó que comenzó a sospechar de la situación cuando vio a la mujer descompensada mientras ambas subían por el ascensor del hotel.

“Ella estaba muy mal y yo lo noté, porque íbamos subiendo por el ascensor y la veo muy pálida”, recordó, aunque sin dar nombres de la aludida.

Posteriormente, detalló que decidió llevarla hasta el baño de su habitación para asistirla y averiguar qué sustancía era la que había consumido.

“Dije ‘me la voy a llevar al baño de mi habitación para que haga pipí’, cerré y le dije ‘¿qué hiciste?’. Me comentó lo que había consumido y la metí a la ducha fría. Le levanté las piernas”, afirmó.

Pulido agregó que en medio de la situación la producción comenzó a buscarla. "La productora me golpeaba la puerta y tuve que contar la verdad poh. La tuve que echar al agua”, comentó la actriz.

Finalmente, aseguró que conversó directamente con uno de los productores del programa, quien "me dio las gracias, me pidió que por favor tuviera discreción. Ya, pero ya han pasado dos años y no voy a dar nombres tampoco”.

La exparticipante cerró su relato señalando que "yo me enojé mucho con ella. Dije ‘¿por qué nos expones a todos a una situación así?’. Imagina se te muere, queda la cagá”.

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