Ignacio Lastra responde a Julia Fernandes por accidente que provocó el 2017: "Siempre reconocí que me equivoqué"

Impacto generaron las declaraciones que Julia Fernandes entregó en el video-podcast de Lisandra Silva, donde entregó detalles desconocidos del accidente vehicular que el año 2017 protagonizó en compañía de Ignacio Lastra, su pareja por entonces.

Cabe recordar que producto de este hecho, registrado en la comuna de Providencia, el ex chico reality quedó con el 90% de su cuerpo quemado; mientras que la modelo brasileña resultó con algunas lesiones en su mano.

Tras una discusión en una discoteque, Fernandes le dice a Lastra que "ahora vamos a tu casa, yo voy a agarrar el restante de las cosas que tengo en tu departamento y de ahí nunca nos vamos a volver a ver'. Empieza a acelerar, yo le digo que pare el auto. Pasa la primera roja, empieza a acelerar, pasa la segunda roja, más acelera. Cuando pasa la tercera roja e iba a más de 200 km/h yo vi que la cosa era seria, fue cuando empecé a implorar por mi vida. Yo nunca tuve tanto miedo, como yo tuve miedo en ese momento. Hoy hablo de manera segura, pero me costó seis años hablar de esto".

Estas palabras tuvieron inmediata repercusión mediática, motivo por el cual Ignacio Lastra salió al paso de ellas y se refirió al accidente que provocó el 2017.

"Llevo siete años recibiendo ataques. Siete años de que se agrega una cosa, de que soy más malo, de que aquí o allá. Siempre reconocí que fui el causante del accidente. Siempre reconocí que me equivoqué y que la cagué", comenzó diciendo.

De igual forma, sostuvo a través de sus redes sociales que "hay otras personas que dicen que soy asesino. Yo no vivo de supuestos. En la vida uno no se puede ponerse a pensar qué habría pasado. No se puede. Hay que avanzar. Yo simplemente pienso así y no volver a repetir los errores que cometí alguna vez. Eso se llama aprender una lección. Nunca he sido un hueón (sic) que se haya victimizado".

Finalmente expuso que "estuve en tribunales, fui juzgado, me condenaron. Han pasado 7 años. Cada uno piense lo que quiera, no voy a convencer a nadie. Las personas pueden decir lo que quieran. Somos todos libres. Pero un poquito más de... porque tiran caca. No saben que tiran y no somos perfectos. Nadie es perfecto en la vida", expresó.

