Julia Fernándes entregó estremecedor relato del accidente automovilístico que protagonizó con Ignacio Lastra el 2017

Inéditos antecedentes respecto al accidente automovilístico que sufrió el año 2017 junto a su ex pareja, Ignacio Lastra, quien resultó con el 90% de su cuerpo quemado, entregó la modelo brasileña y ex chica reality, Julia Fernándes.

En conversación con Lisandra Silva, en el programa «OpenMic», relató que antes del accidente estuvieron compartiendo en una discoteque donde se generó un episodio de violencia que terminó con ambos haciendo abandono del recinto en el cual se encontraban.

Fernándes dijo sobre la relación que tuvo con Lastra que "no le gustaba que yo saliera, no le gustaba que yo hiciera eventos. De hecho, la pelea del día del choque fue porque yo quería hacer un evento y a él no le gustaba“.

"Terminamos, tratamos de volver, y justo ese día del choque pasó que estábamos tratando de volver. Fuimos a una disco que a él le encantaba, y estábamos con el Alex, el ex de la Oriana. Estaba todo bien. Estábamos hablando del tema y salió que un amigo de nosotros iba a hacer un evento”, reveló la modelo brasileña.

Debido a que ella se mostró interesada de trabajar en dicho evento, Ignacio Lastra se molestó y comenzó a insultarla y humillarla frente a todos los presentes.

Si bien, se iba a ir a su casa en Uber, dijo que vio a su pareja subiéndose en estado de ebriedad a su auto, por lo que decidió acompañarlo y, de paso, que le dejara retirar las cosas que ella mantenía en la casa del ex chico reality.

No obstante, el sujeto "empezó a acelerar y empezó a acelerar. Yo le decía ‘Nacho, para de acelerar, porque tú sabes que no va a pasar nada. Tú no me asustas más’. Pasa la primera (luz) roja. Empezó a acelerar más y acelerar más".

"Cuando ya pasa la tercera roja y estaba a más de 200 por hora, yo vi que la cosa era seria. Fue cuando yo empecé a implorar por mi vida”, agregó.

También confesó que "yo nunca tuve tanto miedo como en ese momento. Hoy día yo hablo de una manera segura, pero me costó seis años para hablar de ese tema".

“Yo veo un autito blanco cruzando, y yo vi que él no frenaba por nada. Fue cuando yo empecé a implorar por mi vida. Yo empecé a implorar. Yo le decía ‘Nacho, por favor, para el auto, por favor'”, continuó la brasileña, quien también dijo que "el Nacho viene al encuentro con ese auto y él hace así con el volante (hizo un ademán de girar), para que el auto choque justo al lado que estaba. Cuando él hace así, choca un pedazo del auto pero al momento el auto ya vuelca”.

La joven comentó también que vio el accidente pasar en cámara lenta y que logró salir ya que Lastra la ayudó a quitarse el cinturón, cosa que ella no pudo hacer con él debido a que se había quebrado la clavícula. Luego, lo peor: vio cómo el fuego comenzaba a avanzar velozmente por el cuerpo de Ignacio Lastra.

“Yo lo vi muchos años como un salvador”, dijo, aunque aseguró que ya dejó de verlo de esa manera pues se convenió que fue él quien provocó el accidente.

Por último, detalló que estando hospitalizada recibió la visita de Silvina Varas, ex pareja de Ignacio Lastra, quien le afirmó que el chico reality solía cometer este tipo de acciones al volante con la intención de asustarla.

PURANOTICIA