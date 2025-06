Ignacio Lastra inicia charlas motivacionales a casi una década de haber sufrido el accidente automovilístico: "Recuperé mi vida"

El modelo, Ignacio Lastra, quien a casi una década de haber sufrido un accidente automovilístico que lo dejó con el 90% de su cuerpo quemado, dio un cierre definitivo a su proceso de rehabilitación, tanto física como mental, y en base a su experiencia, presentó por primera vez una charla motivacional frente a 140 personas.

El evento, organizado por una empresa nacional de operaciones de soldadura, contactó al hombre de 34 años para realizar una charla sobre los accidentes de transportes, tal como él lo vivió.

“No estaba listo. No podía entregar nada. Era una persona que estaba en vías de recuperar su vida, de poder sentirme listo para poder entregar un mensaje en una charla. ¿Cómo iba a dar una charla si ni yo sabía en qué iba el proceso en ese entonces? Recién me recuperé. Recuperé todos los aspectos de mi vida: volví a tener un trabajo, a tener estabilidad económica para poder pisar firme. Recién logré demostrar que realmente había podido, que no bastaba con recuperarse, sino que había vuelto a retomar mi vida y a ser una persona funcional”, indicó Lastra en su discurso motivacional, donde pensó que solamente serían 30 personas.

“Recuperé mi vida, tengo trabajo, el podcast (‘Il Podcast’, en YouTube), volví a manejar, tengo polola, volví a jugar básquetbol, porque las piernas se recuperaron al ciento por ciento”, cuenta Lastra, quien explica que “la empresa quería mostrar las consecuencias de la confianza al volante. Esa era mi misión en el mensaje y ahí busqué la manera de conectarlo con mi historia de vida”, agregó el exchico reality.

“Conecté una introducción para dar el mensaje y el resto en base a mi historia: cómo fue mi vida antes del accidente, hasta cuándo abrí los ojos, salí en el programa ‘Vértigo’, hasta mi recuperación al día de hoy. Tratamos de hacer una ecuación para poder ordenar todo, conectar mi historia, y los errores cometidos en mi vida, al tema central. Poder mostrar que, a pesar de prevenir, la vida te pone pruebas”, sentenció.

“Lo que yo tenía que agregar para armar mi conversación de 50 minutos era el concepto, el autocuidado, la resiliencia. Pienso que, a pesar de la adversidad, uno puede reinventarse y sé que tomó tiempo, mucho tiempo ser quien soy ahora, casi 10 años”, agregó.

“Se suponía que la charla era para 30 personas, pero cuando llegué eran muchas más (140). Tenía miedo. Después me quedé como media hora sacándome fotos con las personas y conversando. Ahí me decían que pensaban que mi personalidad se basaba en mi belleza como exmodelo, pero cuando me vieron en la charla se dieron cuenta que mi personalidad es lo que llevo adentro”, expresó Lastra.

“¿Si esto es como un cierre para todo lo que he vivido? Claro, como sentir esa capacidad que tenemos todos los seres humanos de volver a ser lo que fuimos pese a las adversidades. De creerse el cuento y avanzar. Les conté la parte de mi proceso de recuperación física, que con disciplina se puede, a pesar de las circunstancias. Porque sí se puede, siento que de aquí al fin del mundo”, cerró Ignacio.