Ignacia Michelson se quiebra en Mundos Opuestos tras revelar que sufre bulimia: "Es una lucha conmigo misma"

En el último capítulo del reality de Canal 13, Mundos Opuestos, una de las concursantes, Ignacia Michelson, reveló a sus compañeros una íntima enfermedad que enfrenta hasta el día de hoy. Y se trata de un trastorno alimenticio, específicamente, la bulimia, y hace tiempo, la anorexia.

“Tengo bulimia. Siento yo que uno siempre la tiene, porque por muy que no vomite, siempre estoy pendiente al peso, a qué comer, a qué no. Siempre está en mi cabeza. Lo he manejado, voy a terapia desde hace mucho tiempo”, expresó la infuencer, donde segundos después se quebro en llanto.

“He tenido bulimia y anorexia, de chica fui muy gordita, y le tengo miedo a eso. A veces tengo que repetirme a mí misma que el pantalón me queda bien”, complementó entre lagrimas.

luego, llorando manifestó que: “Quiero verme como debería estar viéndome, pero no puedo, y luchar con tu cabeza es lo más difícil. Es una lucha conmigo misma”.

MARLEN OLIVARI SE SUMÓ A SUS PALABRAS

Tras esta fuerte declaración de la modelo, la exchica Morandé, Marlen Olivari, se sintió identificada y también reveló que padecía de trastornos alimenticios.

“Yo también tuve un problema así cuando estaba en televisión, tuve períodos en que estuve súper flaca, se me veían las costillas, vomitaba, no comía”, recordó Marlen.

“Ahora algunos me escribían que ojalá me tocara estar en el Pasado

”, cerró.