Ignacia Michelson se convierte en la flamante ganadora de Miss Grand Chile 2026

Ignacia Michelson se convirtió finalmente en la flamante ganadora de Miss Grand Chile 2026, por lo que será la encargada de representar a nuestro país en India.

En una solemne ceremonia en la que participaron representantes de todas las regiones y comunas del país, la ex chica reality logró imponerse entre las demás candidatas, quedándose con la corona.

“Sé que soy la ganadora, pero esta corona no es solo mía, es de todas nosotras. Ustedes no saben, pero muchas veces me quise retirar y ustedes me ayudaron. Me gustaría partirla y dársela a cada una de ustedes”, expuso Michelson al ganarle a la representante de Viña del Mar, Leandra Sáenz, junto a quien llegó hasta la final.

Además de representar a Chile en el Miss Grand International 2026, el cual inicia el 18 de septiembre, y cuya gran final está programada para el 10 de octubre en Nueva Delhi, India, la también DJ recibió un anillo de oro y diamantes avaluado en más de $5 millones.

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