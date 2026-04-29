Ignacia Michelson reabre su historia familiar tras su nominación a Miss Universo Chile: “Busqué durante años la aprobación de mi papá”

Tras ser confirmada como la candidata oficial de Santiago para Miss Universo Chile, Ignacia Michelson reapareció en Instagram con un mensaje que mezcló lágrimas y validación.

En esta ocasión, el foco estuvo puesto en su padre, una figura que —según dejó entrever— marcó profundamente su camino. Pero lejos de un relato suave, el tono fue más bien el de alguien que viene a cobrar cuentas emocionales después de años de búsqueda de aprobación.

"Busqué durante años la aprobación de mi papá. Quería demostrarle que aunque eligiera un camino distinto al que él soñaba para mí, también podía irme bien. Hoy, después de tanto esfuerzo, lágrimas, trabajo y fe, por fin está orgulloso de mí... y yo también lo estoy de mí misma. Ganar Miss Universo me enseñó algo invaluable: al final, uno tiene que seguir su propio camino. Los sueños sí se cumplen cuando te atreves a creer en ti, incluso cuando nadie más lo hace al principio", expresó Michelson junto a dos fotos con su papá.

Como era de esperarse, el post explotó en reacciones y comentarios, con seguidores alineándose detrás de la modelo y aplaudiendo su relato cargado de emoción.

"Eres auténtica, soñadora, una persona que tiene buen corazón y una guerrera ante la vida", Te lo mereces", "Siempre has sido inteligente y empoderada, mucho exito, los sueños se cumplen" y "Felicidades Nacha", fueron algunas de los mensajes que recibió Michelson.

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