Ignacia Michelson por arresto del padre de Marcianeke por tráfico de drogas: “No me sorprende nada”

El padre del cantante de música urbana nacional Matías Muñoz, más conocido como Marcianeke, fue detenido en medio de un operativo por tráfico de drogas en la ciudad de Talca, región del Maule.

En dicha instancia, a José Muñoz se le incautó clorhidrato de cocaína, ketamina, marihuana, dinero, un vehículo y armas de fuego, situación que fue abordada por la ex pareja del músico, la chica reality Ignacia Michelson.

“Hablemos las cosas como son... ¿A ustedes les sorprende? Si a Marcianeke lo maneja pura gente que vende y tiene esas cosas, o sea, él está rodeado de este mundo. A mí no me sorprende nada”, sostuvo en conversación con el programa de redes sociales “Entérate”.

“Yo lo sé porque yo estuve ahí. Yo lo viví y yo veía muchas cosas”, aseguró, refiriéndose al entorno que rodeaba al artista.

En este contexto, Michelson relató que ella lo instaba a tomar mejores decisiones y a alejarse del mundo de las drogas y adicciones. “Yo le dije a Marcianeke que se alejara de toda esa gente, que lo manejara su mamá, que pusiera contador y que tuviera un abogado. Obviamente no me hizo caso, por eso no estoy con él”, reveló.

“A mí me cae muy bien Marcianeke, así como con el cuento simpático, fue mi ex, toda la cuestión, pero tú no puedes poner que ‘eres un guerrero’, si estás metido en cosas de droga y pistolas”, agregó la modelo en referencia al mensaje que escribió el propio cantante para referirse a la situación en redes sociales, en el cual le expresó su apoyo a su padre. “Fuerza, papito, saldrás de ésta, tranquilo no más. Apretaron, pero eres un guerrero. Te amo”, fueron las encuestas palabras del intérprete de “Qué Pasa”.

PURANOTICIA