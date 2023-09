Ignacia Michelson "destruyó" a Fran Maira a los pocos minutos de entrar a «Gran Hermano»

Con polémica ingresó a «Gran Hermano» la chica reality Ignacia Michelson, quien no dejó títere con cabeza al momento de presentarse ante el resto de jugadores.

La primera víctima de la ex pareja de Marcianeke fue Francisca Maira, a quien le pidió que no la saludara por encontrarla falsa, según dijo a los pocos segundos de ingresar.

"No, tú no me saludes. Lo único falso que quiero son mis tetas (sic). Tú sabes por qué, ahí vamos a tener una conversación", dijo la nueva jugadora.

Luego, Fran Maira, quien corre serio riesgo de abandonar la casa este domingo, explicó al resto de sus compañeros los motivos de la mala onda entre ambas.

"Viene a hacer su papel. Me vino a huevear (sic) a mí. Afuera no nos llevamos tan bien. No se lleva bien con ciertas amigas mías, pero yo ningún drama", contó.

Luego, con todos reunidos nuevamente, Michelson volvió a la carga contra la rubia: "Lo que pasa con Fran es que nos conocemos de afuera. Hemos tenido varios conflictos. Hemos hablado y siento que eres buena onda en la cara, pero por detrás andas con cizaña. ¿Por qué?", preguntó la ex «Acapulco Shore».

"Yo soy como soy y tú no eres nadie para venir a decirme lo que tengo o no tengo que hacer", respondió Fran con evidente incomodidad.

La dura discusión fue cerrada por Michelson, quien le dijo a la modelo de Only Fans que "lo mismo que haces aquí, lo haces afuera. Lo mismo que haces con Coni, lo haces afuera (…) Soy la pendeja a la que te arrodillaste en la casa de Mati Pardo, ¿o se te olvida? Así andabas, lamiendo huevos".

La escena concluyó con la nueva integrante siendo llevada al patio a fumar un cigarro con otras integrantes del encierro, logrando apaciguar un poco los ánimos.

PURANOTICIA