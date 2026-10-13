Ignacia Michelson arremete contra Francisca García-Huidobro tras críticas por el Miss Grand: "Antes de hablar, infórmate"

La participación de Ignacia Michelson en el Miss Grand sigue dando que hablar. Esta vez, la influencer respondió a Francisca García-Huidobro, quien cuestionó en el programa «Plan Perfecto» la millonaria inversión que habría realizado para competir y puso en duda el prestigio del certamen frente a otros concursos internacionales.

Durante el espacio televisivo, la animadora también mencionó las críticas que ha recibido el evento por presuntos malos tratos y sostuvo que gastar cerca de $50 millones en una competencia de belleza no garantiza destacar por el talento o el carisma.

Los comentarios no dejaron indiferente a Michelson, quien defendió su participación y recordó que consiguió ubicarse entre las 13 favoritas del concurso.

"Querida, te informo que fui top 13. Antes de hablar, infórmate; el Miss Grand es un concurso importante, ¿cuál es la idea de siempre desmerecer el trabajo de una persona que está cumpliendo su sueño? Me imagino que tú tuviste muchos", respondió.

La influencer también destacó el esfuerzo que implicó preparar su participación y aseguró que "muchos días no dormía, saqué muchos outfit. Ojo no pedí colaboración, pagué cada uno de ellos, porque sé lo que significa trabajar por algo".

Michelson fue más allá de su respuesta a García-Huidobro y compartió una reflexión sobre la experiencia, manifestando que "me cuesta entender cuando dicen que este concurso 'no es importante', pero aun así hablan constantemente de él y de quienes participamos. Si realmente no importara, ¿por qué dedicarle tanto tiempo?".

Además, comparó la situación con la de otros países, donde aseguró que las candidatas reciben mayor apoyo y reconocimiento por su trabajo.

La influencer insistió en que su objetivo no era únicamente obtener la corona, sino también motivar a otras mujeres a perseguir sus metas pese a las críticas.

"Si gracias a mi historia una sola persona se atreve a perseguir ese sueño que lleva tanto tiempo guardando, entonces para mí todo esto ya valió la pena", expresó.

Finalmente, cerró su mensaje con una frase que resume el significado que tuvo esta experiencia para ella: "Los sueños sí se cumplen. Y siento que, de alguna manera, eso ya lo estoy demostrando".

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