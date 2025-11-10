Ignacia Michelson acusa a Cony Capelli de arruinar la relación de una compañera de Fiebre de Baile

Después del inesperado distanciamiento entre Cony Capelli e Ignacia Michelson, la DJ parece haber perdido por completo cualquier “código” con su ex amiga, dejando en evidencia que la amistad terminó más que mal.

La polémica volvió a encenderse tras la participación de Michelson en Podemos Hablar, donde no solo se llevó todas las miradas, sino que también lanzó una bomba que promete sacudir Fiebre de Baile.

Según la misma Nacha, Capelli tendría responsabilidad en la ruptura amorosa de Skarleth Labra y Jorge Aldoney, quienes iniciaron su romance dentro de Gran Hermano. Tras salir del encierro, la pareja continuó su relación, se fueron a vivir juntos e incluso adoptaron una mascota, pero su amor terminó de manera abrupta y misteriosa, ya que nunca revelaron los motivos del quiebre.

Ahora, la ex de Marcianeke decidió poner las cartas sobre la mesa. según Michelson, hubo un tercero en discordia, y ese nombre es Cony Capelli. En sus historias de Instagram, Ignacia aseguró que Capelli no tiene tantos códigos como aparenta, sugiriendo que habría tenido algún tipo de acercamiento con Aldoney, aunque no precisó cuándo ocurrió.

Cabe mencionar que la tensión entre ambas viene de antes. Su distanciamiento empezó después de que en el programa Entérate Michelson revelara que Cony y Jorge habrían tenido un coqueteo.

“Se sabe y tuve que decir que él se la joteó cuando en realidad pasó de todo. Me dijo desleal por decir eso, cuando la desleal siempre fue ella. Se come a todos los niños de sus amigas, por eso no tiene amigas”, lanzó Michelson en sus historias.

Pero eso no es todo, ya que hace pocos días se difundió una imagen de la expareja de Michelson, Diego Venegas, bailando muy coqueto con Capelli en una fiesta.

