"Iba por la vida comprando gente": el crudo mea culpa de Daniel "Huevo" Fuenzalida tras dejar a personas "pegadas en adicciones"

Daniel "Huevo" Fuenzalida volvió a hablar sobre uno de los periodos más complejos de su vida y realizó una profunda autocrítica respecto al impacto que su adicción a las drogas tuvo tanto en él como en las personas que lo rodeaban.

En el segundo capítulo de su podcast Valientes, emitido a través de YouTube, el animador recordó los años en que alcanzó la fama como conductor de Extra Jóvenes, en Chilevisión, y reconoció que el éxito, el dinero y el consumo de drogas cambiaron por completo su forma de actuar.

Fuenzalida recordó que en 1997, mientras atravesaba uno de los mejores momentos de su carrera, perdió el sentido de la realidad.

“Me creía dueño del mundo… me compré un Porsche convertible", confesó, explicando que en ese momento veía las drogas como algo recreativo que le otorgaba estatus. “Me sentía con poder. Lo veía como algo recreativo y que me daba poder dentro del canal”, admitió.

El comunicador reconoció que utilizó su éxito económico para influir en las personas que lo rodeaban, llegando incluso a asociar la amistad con beneficios materiales.

Según relató, acostumbraba a llevar en el maletero de su automóvil costosos regalos, entre ellos unas 20 cajas de whisky etiqueta azul, que repartía entre compañeros de trabajo e incluso garzones.

“Cuando tienes una adicción, a lo que sea, y te va bien en la vida (...) tú compras a la gente y no alcanzan a percibir que es comprada”, reflexionó el rostro de TVN, añadiendo con dureza: “Iba por la vida comprando gente. Comprar gente es la manipulación; los que somos adictos manipulamos mucho”.

Uno de los momentos más duros del relato llegó cuando Fuenzalida reconoció que algunas personas comenzaron a consumir drogas por influencia suya, una situación que asegura sigue pesando en su proceso de recuperación.

“Hoy me arrepiento de haber manipulado gente, de incluso haber llevado gente a tener su primer consumo, pero uno no tiene noción de eso“, declaró. El conductor profundizó en el daño causado detallando que, en ese entonces, “uno cree que es parte del hueveo, del carrete, del pasarlo bien y yo dejé pegada gente en adicciones, que afortunadamente después salieron, pero yo le di a personas su primer consumo. Yo les di a personas su primer jale”.

El animador explicó que ha intentado reencontrarse con varias de esas personas para brindarles ayuda, aunque reconoció que no todos lograron salir del consumo.

“Yo me he tratado de acercar a mucha gente; algunos siguen en consumo y ya no hay nada más que hacer. He tratado de ayudar a gente de ese tiempo (...) pero no tiene que ver con la culpa, sino con que yo no quiero que la gente pase lo que yo pasé”, enfatizó.

Fuenzalida también relató que la adicción a la cocaína modificó profundamente su personalidad, llevándolo a protagonizar episodios de soberbia que hoy observa con vergüenza, como cuando amenazó con no salir al aire en Chilevisión porque otro animador ocupaba el estacionamiento que él acostumbraba utilizar.

Finalmente, el conductor resumió cómo esa etapa transformó su manera de relacionarse con los demás y la imagen que tenía de sí mismo.

“La cocaína me daba una personalidad que no tenía. Me torné soberbio, me transformé en un h*** insoportable, pero con ciertas personas. Es una enfermedad que te hace ser una persona que tú no eres... te hace creerte alguien que no eres”.

PURANOTICIA