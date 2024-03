Humorista Julio Monsalve pasa por un delicado momento de salud

El humorista Julio Monsalve, conocido popularmente como “Peñeteñe” del dúo Millenium Show, aseguró que está pasando por un complicado y delicado momento de salud, así lo dejó al descubierto en un video de TikTok.

El registro, que viene de la cuenta de Hans Vásquez (hermano del humorista, “El Flaco”), se ve al artista muy delgado y contó cuál es el problema que le aqueja, y aseguró que hace 8 meses que no ha podido trabajar.

“Más de ocho meses que no trabajo haciendo humor en la calle. Estoy flaco, porque tengo diabetes, en los últimos tres años perdí 30 kilos. Aparte tengo reumatismo a los huesos, tengo fibrosis pulmonar y artrosis”, confesó.

A pesar de este panorama, el humorista aseguró que no bajará los brazos: “Estoy enfermo, me estoy dando ánimo, porque el doctor me dijo que yo tengo que salir de esta depresión y de este estrés. Así que por eso vengo a la calle, a lo que me gusta. Que Dios bendiga a todas las personas que opinan bien del ‘Peñeteñe’, y hay ‘Peñeteñe’ para rato”, afirmó.

El registro termina con Vásquez asegurando que "Peñeteñe" volverá a las calles a hacer humor, ya que ellos "son artistas y no drogadictos".



PURANOTICIA