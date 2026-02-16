¿Hubo infidelidad? Sergio Lagos rompe el silencio tras su quiebre con Nicole

La reciente confirmación del fin del matrimonio entre Sergio Lagos y Nicole —tras 20 años de relación y dos hijos en común— sorprendió al mundo del espectáculo. Sin embargo, en las últimas horas el foco se trasladó a una versión que apuntaba a una supuesta infidelidad como causa del quiebre, situación que el propio animador se encargó de desmentir.

Fue la periodista Cecilia Gutiérrez quien reveló la noticia y entregó nuevos antecedentes en el programa Primer Plano. Según explicó, al enterarse de la separación recibió información que apuntaba a la existencia de una tercera persona. No obstante, al comunicarse directamente con Lagos, este negó categóricamente esa versión.

“Cuando yo me enteré, que fue hace poco, la persona que me contó de muy buena fuente, me dice que fue producto de una infidelidad, lo que Sergio Lagos me niega (…) Por lo menos, él me dice que no es así”, señaló la panelista en el estelar.

De acuerdo con lo informado, la ruptura se habría concretado hace aproximadamente tres meses. Fue el propio conductor de Canal 13 quien dejó el hogar familiar y actualmente reside en su departamento ubicado en el Barrio Lastarria, en Santiago.

Gutiérrez también aseguró que la expareja había conversado previamente sobre cómo comunicar la noticia, conscientes de que no podrían mantenerla en reserva por mucho más tiempo. “Lo conversaron antes, y sabían que no podían guardar más el secreto”, afirmó la periodista.

Sergio Lagos y Nicole contrajeron matrimonio en noviembre de 2011, consolidando una relación que se extendió por dos décadas. Si bien en el pasado enfrentaron una crisis —incluido un episodio de infidelidad que se hizo público en 2017 y que correspondía a hechos ocurridos años antes— la pareja logró continuar junta en ese entonces.

