Horarios extensos del Festival de Viña del Mar le pasaron la cuenta a Matteo Bocelli

Uno de los puntos negros de la primera noche de Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar fue el horario de la presentación del cantante Matteo Bocelli.

El artista italiano subió al escenario de la Quinta Vergara recién a las 2:53 horas, lo que lo posicionó como uno de los artistas que más tarde ha saltado a escena.

Mientras Gloria Estefan tuvo un show de cerca de 100 minutos (1 hora y 40 minutos), Stefan Kramer hizo lo propio en 90 minutos (1 hora y 30 minutos). Esto, sin contar las extensas pausas comerciales y las presentaciones de las competencias.

Según consigna La Tercera, el récord lo ostenta el dúo Yandar & Yostin, quienes el año 2014 se subieron al escenario de la Quinta Vergara cuando el reloj marcaba ya las 4:00 horas de la madrugada. Así, cantaron «Te pintaron pajaritos» en reiteradas ocasiones.

Durante el año 2020, la banda nacional de cumbias Noche de Brujas saltó a escena a las 3:12 horas, en una madrugada donde el cantante Héctor «Kanela» Muñoz bromeó varias veces que su presentación se extendería hasta las 5 de la mañana.

La chilena Paloma Mami el año 2023 se presentó a las 2:37 horas, mientras que Young Cister el año 2024 subió a la Quinta Vergara recién a las 2:21 horas.

Pero a diferencia de estos nombres, cuyos repertorios son bailables, el de Matteo Bocelli es un público distinto que no aguantó en gran número el horario, motivo por el que el hijo de Andrea Bocelli subió a escena ante una Quinta Vergara semivacía.

