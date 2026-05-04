Hito para Chile: Diego Céspedes se suma al jurado del Festival de Cannes

El nombre de Diego Céspedes ahora suena fuerte —y no es para menos— tras dar un salto que pocos chilenos pueden siquiera imaginar. El director nacional se metió de lleno en las grandes ligas del cine mundial al convertirse en el primer chileno en integrar el jurado del codiciado Festival de Cannes.

Y ojo, que no es casualidad. Céspedes ya había encendido las alertas en 2025 con su aplaudido debut, "La misteriosa mirada del flamenco", película que no solo llamó la atención, sino que se llevó un premio en la sección Un Certain Regard.

Ahora, el cineasta pasa de promesa a protagonista, sentándose en la mesa grande: será parte del jurado de la Selección Oficial, nada menos que bajo la presidencia del aclamado Park Chan-Wook ("Oldboy,The Symphatizer") y acompañado de nombres pesados como Demi Moore, Ruth Negga, Chloé Zhao y Stellan Skarsgård.

"Siento que no es solo un reconocimiento a mi trabajo, sino también a una forma de hacer cine, un cine latinoamericano distinto, sensible, atravesado por las singularidades bellas de lo humano", señaló Céspedes sobre este hito en su carrera.

Pero eso no es todo: desde su asiento privilegiado, Diego tendrá en sus manos la evaluación de películas de verdaderos titanes del cine como Pedro Almodóvar, Asghar Farhadi, James Gray y Ryusuke Hamaguchi.

Cabe mencionar que el Festival de Cannes se realizará entre el 12 y el 23 de mayo.

PURANOTICIA