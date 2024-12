History 2 celebra su décimo aniversario en Latinoamérica con un especial de religión

HISTORY 2 presenta, en el marco de su décimo aniversario en Latinoamérica, la reposición de “FRANCISCO: EL JESUITA”, la aclamada miniserie ganadora de un Emmy Internacional que narra la vida de Jorge Bergoglio, el sacerdote jesuita que se convirtió en el primer Papa latinoamericano y de dicha orden religiosa. Además, en este mes lleno de simbolismo y tradiciones, y en una época de renovación espiritual, el canal ofrece una programación especial para conmemorar y celebrar las festividades de fin de año con producciones que exploran los misterios de las escrituras, los ritos y ceremonias que unen a millones de personas y testimonios de fe.

Basada en la única biografía autorizada del Papa Francisco y escrita por los periodistas Sergio Rubín y Francesca Ambrogetti, “FRANCISCO: EL JESUITA”, la miniserie de cuatro partes ganadora del Emmy Internacional en el año 2016 a Mejor Programa en Idioma Extranjero en Horario Estelar, regresa el próximo miércoles 25 de diciembre y jueves 26 de diciembre a la pantalla de HISTORY 2 para mostrar la vida de quien conduce a una cuestionada y herida Iglesia Católica. Esta reposición además se produce en el marco del aniversario del nacimiento de Jorge Bergoglio, quien el próximo 17 de diciembre cumplirá 88 años.

Conocido en Argentina por su trabajo en las calles y villas, al momento de ser elegido en el cónclave 2013, Bergoglio decide asumir el papado bajo el nombre de Francisco, revelando una definida opción por los pobres, siendo su sencillez y cercanía las características que lo han diferenciado de otros pontífices. Asimismo, también anuncia vientos de tolerancia dentro de la Iglesia, y una intransigente lucha contra la corrupción financiera vaticana.

Una miniserie co-producida por HISTORY y Anima Films, dirigida por Matías Gueilburt y protagonizada por Gustavo Yanniello (Bergoglio), Sergio Calvo (Bergoglio joven), Ramiro Boga (Bergoglio niño), Diego Ullua (secretario), Miguel Giangrandi (Carraro), Kevin Schielle (secretario alemán) y Luciano Borges (Padre Pepe), entre otros, “FRANCISCO: EL JESUITA” ofrece una mirada al hombre detrás del Sumo Pontífice, quién es y de dónde viene Jorge Mario Bergoglio. Sus días como sacerdote en Argentina, sus amigos y enemigos, su rol durante la dictadura militar, su trabajo en las calles y villas con los más desposeídos y sus días como Obispo y Cardenal hasta llegar a ser elegido el 13 de marzo de 2013 como líder de la Iglesia Católica.

Además, HISTORY 2 prepara una programación especial durante todo diciembre por su aniversario con dos horas de temática religiosa de lunes a viernes hasta el viernes 27 y con producciones especiales por la llegada de la Navidad y Año Nuevo. Este contenido incluye las series “Yo Conocí a Jesús”, “Archivos Secretos de Vaticano”, “Los Secretos de la Biblia”, “Los Misterios de la Biblia”, “Conspiraciones de la Biblia” y “Apocalipsis Ancestrales”, así como los especiales “Construyendo el Vaticano: Secretos Detrás de la Ciudad Santa”, “El Código de Dios”, “Las Discípulas de Jesús” y “¿El Último Papa?”.

HISTORY 2 fue lanzado en América Latina el 1 de julio de 2014 dirigido a quienes desean explorar, conocer y comprender más a fondo los eventos del pasado que han marcado el presente y el futuro de la humanidad. Su programación combina producciones originales y contenido exclusivo, abarcando una amplia variedad de temas que incluyen la historia antigua y moderna, la ciencia, la tecnología y la materia militar, ofreciendo así una propuesta única para los amantes del conocimiento y la cultura.

PROGRAMACIÓN ESPECIAL DÉCIMO ANIVERSARIO

LUNES 09 A LAS 20:05 HRS

-ARCHIVOS SECRETOS DEL VATICANO (SECRET VATICAN FILES: THE POPE & THE DEVIL)

MARTES 10

ARCHIVOS SECRETOS DEL VATICANO (SECRET VATICAN FILES: THE POPE & THE DEVIL)

-LA VENGANZA DEL DEMONIO (#3 THE DEVIL’S REVENGE)

-UN NUEVO DEMONIO SE ACERCA (#4 THE RATS FLEE WEST A NEW DEVIL COMES FROM THE EAST)

MIÉRCOLES 11 A LAS 23:05 HRS

-LOS SECRETOS DE LA BIBLIA (BIBLE SECRETS REVEALED)

JUEVES 12 A LAS 23:05 HRS

-LOS SECRETOS DE LA BIBLIA (BIBLE SECRETS REVEALED)

VIERNES 13 A LAS 23:05 HRS

-LOS SECRETOS DE LA BIBLIA (BIBLE SECRETS REVEALED)

LUNES 16 A LAS 23:05 HRS

-LOS MISTERIOS DE LA BIBLIA (THE MYSTERIES OF THE BIBLE)

MARTES 17 A LAS 23:05 HRS

-LOS MISTERIOS DE LA BIBLIA (THE MYSTERIES OF THE BIBLE)

MIÉRCOLES 18 A LAS 23:05 HRS

-LOS MISTERIOS DE LA BIBLIA (THE MYSTERIES OF THE BIBLE)

JUEVES 19 A LAS 23:05 HRS

-CONSPIRACIONES DE LA BIBLIA (BIBLICAL CONSPIRACIES)

VIERNES 20 A LAS 23:05 HRS

-CONSPIRACIONES DE LA BIBLIA (BIBLICAL CONSPIRACIES)

LUNES 23 A LAS 23:05 HRS

-CONSTRUYENDO EL VATICANO: SECRETOS DETRÁS DE LA CIUDAD SANTA (BUILDING THE VATICAN: SECRETS BEHIND THE HOLY CITY)

ESPECIAL NAVIDAD

MARTES 24 A LAS 23:05 HRS

-EL CÓDIGO DE DIOS (THE GOD CODE)

MIÉRCOLES 25 A LAS 18:15 HRS

-CONSPIRACIONES DE LA BIBLIA (BIBLICAL CONSPIRACIES)

ESPECIAL AÑO NUEVO

MARTES 31 A LAS 18:50 HRS

-APOCALIPSIS ANCESTRALES (ANCIENT APOCALYPSE S2)

MIÉRCOLES 01 A LAS 16:25 HRS

-JUEGO DE TRONOS UNA HISTORIA REAL (THE REAL WAR OF THE THRONES S2)

