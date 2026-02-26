Histórico peak en Viña 2026: Juanes arrasa en rating y firma la noche más vista del Festival

El colombiano abrió la cuarta jornada del certamen con un show repleto de éxitos, se llevó ambas Gaviotas y marcó el peak de sintonía más alto en lo que va del evento, superando incluso a Stefan Kramer.
El artista colombiano abrió la cuarta noche del festival con un espectáculo cargado de clásicos, carisma y una conexión inmediata con el “Monstruo”, que lo premió con las dos Gaviotas. Pero no solo conquistó a la Quinta Vergara: también arrasó en la pantalla.
Según datos obtenidos por Fotech.cl, entre las 21:56 y las 23:07 horas, la transmisión de Mega alcanzó un rating promedio de 1.967.497 personas por minuto, con un peak de 2.290.858 televidentes. Se trata de la cifra más alta registrada en lo que va del festival 2026, superando incluso la marca que hasta ahora ostentaba el comediante Stefan Kramer en promedio de sintonía bajo la nueva medición.
“El cariño de Chile siempre ha sido muy especial para mí”, expresó el cantante sobre el escenario, en una noche donde la ovación fue constante. Más tarde, tras recibir los galardones, remató: “Esto no se olvida nunca”.
Uno de los momentos más celebrados fue la participación especial de Mon Laferte, con quien interpretó “Fotografías”, tema que originalmente canta junto a Nelly Furtado. “Es un honor compartir este escenario contigo”, comentó Juanes antes del dueto, desatando la euforia del público.
En el mismo bloque horario, la competencia quedó muy por debajo en sintonía:
La contundente victoria de Mega se dio en el marco de la nueva metodología de medición de Kantar Ibope Media, que amplía el universo a 16,6 millones de personas, incorporando no solo televisión abierta, sino también cable, plataformas digitales y dispositivos móviles.
Con cifras históricas y una ovación transversal, Juanes no solo se llevó las Gaviotas: firmó, hasta ahora, la noche más vista del Festival de Viña 2026.
