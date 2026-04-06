Hijo menor de Álvaro Ballero enfrenta delicado estado de salud: “Fueron cuatro días en pacientes agudos…”

Santino, el hijo menor de Álvaro Ballero, enfrenta un grave problema de salud que tiene a todos preocupados. Santino, estuvo con un grave cuadro de asma, por lo que estuvo hospitalizado por cuatro días.

El exchico reality se refirió al delicado tema en su cuenta de Instagram, donde señaló que su hijo fue atendido en Red Salud, y posteriormente fue derivado al Hospital Dr. Luis Calvo Mackenna, ubicado en Providencia, donde permaneció en la Unidad de Pacientes Agudos.

"Esta semana Santino tuvo un cuadro grave de asma (...) fueron cuatro días en pacientes agudos, donde se ocuparon de todos los procedimientos para que él estuviese bien y mejorara día a día", señaló Ballero.

Luego el ganador de “Protagonistas de la Fama”, destacó el apoyo familiar durante la hospitalización de su pequeño.



Además, confirmó que Santino ya fue dado de alta, y se encuentra recuperándose, agradeciendo profundamente al equipo médico, calificando su primera vez en el sistema público como "una linda experiencia".

En la misma publicación, una seguidora del exchico reality recomendó evitar tener mascotas en los hogares cuando hay casos de asma en niños. Bajo esta línea, Álvaro no dudó en responder, y reveló que él mismo padece la complicada enfermedad y enfatizó que en su casa sí hay animales.

"Tenemos perro y gato, y sí, cuando me quedo en la casa tengo que usar inhalador también, me obstruyo mucho en la noche, también tengo asma. Saludos!", respondió Ballero.

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