Hijo de Rob y Michele Reiner es detenido tras ser el principal sospecho en el asesinato de sus padres en Brentwood

La tragedia sacude a Hollywood: el hijo mediano de Rob y Michele Reiner fue detenido por la policía de Los Ángeles, generando un escándalo que ya acapara todas las portadas en Estados Unidos.

Nick Reiner, de 32 años, quedó tras las rejas con una fianza de 4 millones de dólares, luego de que varios medios lo señalaran como el presunto responsable del brutal asesinato de sus padres en su lujosa residencia de Brentwood, California.

Según los registros penitenciarios, Nick fue arrestado la noche del domingo y fichado este lunes en la cárcel del condado de Los Ángeles. Hasta el momento, las autoridades no han detallado oficialmente las causas de muerte ni confirmado cargos formales, pero la prensa estadounidense no ha dudado en apuntarlo como principal sospechoso.

People señaló directamente al hijo mediano de la familia, mientras que TMZ reportó que Rob y Michele habrían sido degollados tras una posible discusión, aunque sin esclarecer los motivos exactos del altercado.

El drama familiar se intensifica: según reportes preliminares, Romy Reiner, la hija del matrimonio, habría sido quien encontró los cuerpos y señalado a un miembro de la familia como responsable del crimen.

Los Angeles Times agregó un detalle inquietante: no se encontraron signos de ingreso forzado a la vivienda, lo que refuerza la hipótesis de que el hecho ocurrió dentro del hogar, dejando al descubierto un episodio escalofriante que pone en el centro de la escena a la propia familia del director.

