Hijo de Luis Jara se suma a "Fiebre de Baile" y marca su debut en televisión: "Un golpe de suerte"

Fiebre de Baile de Chilevisión ya entra en su fase final de preparación. Con los ensayos en marcha, varios de los participantes ya se encuentran afinando sus coreografías para el esperado debut del programa.

Durante la emisión de Contigo en La Mañana, se confirmó un nuevo nombre que se integrará al espacio: Luis Jara Jr., hijo del reconocido cantante nacional. El joven aceptó el reto de participar en el programa y aseguró que espera destacarse en el escenario con una cuota de esfuerzo y, según sus palabras, "un golpe de suerte".

"Qué buen desafío, vamos con todo. Quiero que el público me conozca con mis virtudes y mis defectos. Veremos si le pagamos un poquito al baile", señaló Jara Jr.

"Me considero una persona muy competitiva y exigente. Quiero demostrar que puedo ser enormemente feliz haciendo algo como esto", agregó el joven de 29 años.

Cabe mencionar que este nuevo desafío marca su debut como figura pública.

El grupo de concursantes ya confirmados incluye a nombres como Daniela Castro, Raquel Castillo, Esteban Paredes, Michelle Carvalho, Skarleth Labra, Nicole "Luli" Moreno, Constanza Capelli, María José Quiroz, Faloon Larraguibel, Pastelito Jr., Princesa Alba, Jorge "Kike" Acuña y Francisco Reyes Cristi.

Mientras que Raquel Argandoña, Edymar Acevedo, Vasco Moulian y los Power Peralta conforman el renovado panel de jueces.

PURANOTICIA