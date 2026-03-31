Hijo de Luis Jara se casa en Mendoza y emotiva reacción del cantante se roba la atención: “No hay palabras…”

Luis Jara volvió a tomarse las redes, pero esta vez no por la música ni la televisión, sino por un evento familiar que terminó convirtiéndose en vitrina pública: el matrimonio de su hijo mayor, Nicolás, con Francoise Litvak. La ceremonia, realizada en Argentina, específicamente en Mendoza, no pasó desapercibida y rápidamente se llenó de comentarios.

El cantante cruzó la cordillera junto a un grupo de familiares y cercanos para ser parte de lo que se presentó como una celebración íntima.

La pareja llevaba cerca de un año comprometida y eligió un escenario fuera de Chile para sellar su historia.

Como era de esperarse, Lucho Jara no se guardó nada y compartió su emoción con un extenso mensaje en Instagram, donde dejó en evidencia el fuerte vínculo familiar y también el tono casi épico con el que vivió el momento.

"No hay palabras , ni nada en la vida que sean más importantes que la felicidad de un hijo. La vida nos pone desafíos, obstáculos, una cotidianidad ruda. Sin embargo nada puede botarte cuando el amor que te rodea es tan inmenso como la felicidad de nuestros hijos. Gracias @nicojarahasbun @francoiselitvak por regalarnos este fin de semana de ensueño. Siempre estaremos cerca para lo que necesiten. Gracias a este grupo humano que viajó de tantos lugares para acompañarlos. Gracias a la vida, fue un regalo inolvidable para todos. Que sean muy felices", expresó Lucho Jara en sus redes sociales.

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