Hijo de José Alfredo Fuentes es acusado por estafa

Jaime Méndez, hijo reconocido por el popular cantante y conductor de televisión, José Alfredo “El Pollo” Fuente, fue denunciado por estafa, tras un reportaje hecho por Chilevisión.

Según investigó el canal, Méndez fue contratado por un grupo de vecinos de la localidad de Pumanque, región de O’Higgins, para instalar un sistema eléctrico, el cual jamás se realizó a pesar de haber sido pagado de manera anticipada.

La denuncia señala que al hijo del cantante, se le entregó la suma de 3 millones de pesos, y fue pactado en abril del año pasado, sin embargo, el trabajo no empezó ni se avanzó.

El animador, al ser consultado por Chilevisión, aseveró que no tiene contacto con su hijo,y desconoce saber sobre este trabajo que debía realizar: “He tenido contacto por el lado de su señora. Con Jaime no tenemos tanta relación desde hace un tiempo”.

“Lamento mucho lo que está pasando, sobre todo si hay gente afectada. Es la primera noticia que tengo de esto. Él es una persona grande ya”, aseveró “El Pollo”.

Por otra parte, Méndez salió a aclarar lo ocurrido, manifestando que todo esto se debe, a inconvenientes: “Les dije ‘vecinos, se me escaparon los costos, voy a cobrar los días adicional para seguir’. Porque los costos fueron variando. Cuando tú le dices al cliente que compre el material lo compran mal o no estaba y yo le tenía que pagar igual a la mano de obra”, aseveró, para el mismo canal.

